Bitte aktivieren Sie Javascript

Zu welcher Tageszeit dies geschehen sein soll und ob die Männer Firmenmitarbeiter waren, dazu machte eine Polizeisprecherin zunächst keine Angaben. Ermittler stellten 179 Gitterboxen am Mannheimer Hafengelände sicher. Insgesamt wurden der Firma mehr als 17.500 Gitterboxen in einem Gesamtwert von mindestens zwei Millionen Euro entwendet. Gitterboxen werden in der Fördertechnik zur Lagerung und zum Transport eingesetzt.

Pressemitteilung