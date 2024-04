Aktuell Land

Maschinenbrand verursacht über eine Million Euro Schaden

Ein Maschinenbrand in einem Metallbearbeitungswerk in Villingen-Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis) hat einen Schaden von geschätzt über einer Million Euro verursacht. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, mussten die rund 80 Mitarbeiter am Mittwoch das Werk verlassen. Verletzt wurde niemand. Nach ersten Erkenntnissen verursachten Funken in Kombination mit Ölen das Feuer. Eine nahe der Maschine installierte Löschanlage löste zwar aus, jedoch gelang es erst der Feuerwehr, den Brand zu löschen.