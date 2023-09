Aktuell Land

Maschinenbauer Festo bekommt neuen Vorstandsvorsitzenden

Der Maschinenbauer Festo bekommt einen neuen Chef. Der Aufsichtsrat habe Thomas Böck bestellt, der seinen Posten als Vorstandsvorsitzender am 1. Januar 2024 antreten werde, teilte das Familienunternehmen aus Esslingen am Neckar am Montag mit. Der bisherige CEO Oliver Jung werde sein Amt mit Ablauf seines Mandats übergeben. Jung war seit 2018 Vorstandschef von Festo.