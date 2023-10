Aktuell Land

Maschinenbauer Dürr senkt Prognose für 2024

Der Maschinenbauer Dürr hat die Prognose für 2024 gesenkt. Wegen des stark rückläufigen Auftragseingangs bei Holzbearbeitungsmaschinen werde die Marge gemessen am Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) vor Sondereffekten im kommenden Jahr bei 4,5 bis 6,0 Prozent liegen, teilte der MDax-Konzern am Donnerstagabend in Bietigheim-Bissingen mit. Dabei wird von einem Umsatzwachstum von 5 bis 10 Prozent ausgegangen. Die bisher für 2024 prognostizierte Marge von 8 Prozent setze eine Geschäftserholung in der Holzbearbeitung voraus und werde frühestens für 2026 erwartet.