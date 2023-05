Aktuell Land

Maschine gerät in Brand: Fünf Menschen verletzt

Bei einem Maschinenbrand in einem Betrieb in Wellendingen (Kreis Rottweil) sind fünf Menschen leicht verletzt worden. Laut einer Sprecherin der Polizei entstand bei dem Feuer am Mittwochmorgen nach ersten Schätzungen außerdem ein Schaden im sechsstelligen Bereich.