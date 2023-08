Aktuell Land

Marktgebäude in Leingarten in Brand: Wohnungen beschädigt

Ein Feuer in einem Restpostenmarkt in der Nähe von Heilbronn hat mehrere darüberliegende Wohnungen beschädigt. Der Brand hatte sich von dem Markt aus auf eine Zwischendecke in dem Haus ausgebreitet, weshalb einzelne Wohnungen nicht mehr bewohnbar sind, wie die Polizei mitteilte. Drei Bewohner und ein Mitarbeiter des Geschäftes konnten sich selbstständig und unverletzt in Sicherheit bringen.