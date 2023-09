Aktuell Land

Marino wechselt auf Leihbasis von Karlsruhe nach Walldorf

Fußball-Zweitligist Karlsruher SC verleiht Stefano Marino an den badischen Pokalsieger FC-Astoria Walldorf. Dort soll der 19 Jahre alte Mittelstürmer »den nächsten Entwicklungsschritt in seiner aussichtsreichen Karriere« machen, wie der KSC am Freitag mitteilte.