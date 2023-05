Aktuell Land

Manuel Hagel will schnell Wolfszentrum: »Einhalt gebieten«

Angesichts der Ausbreitung von Wölfen auch in Baden-Württemberg dringt der Chef der CDU-Landtagsfraktion auf einen schärferen Kurs. »Wir müssen dem Wolf dort Einhalt gebieten, wo er zur Gefahr für unsere Weidetiere und für die Menschen im Land wird«, sagte Manuel Hagel der »Schwäbischen Zeitung«. »Die Wolfsrisse in Baden-Württemberg haben in Quantität und Qualität deutlich zugenommen. Davor dürfen wir nicht die Augen verschließen.«