Mannheimer Synagoge mit Graffiti beschmiert

An eine Fensterscheibe der Mannheimer Synagoge ist ein Graffiti gesprüht worden. Nach ersten Polizeierkenntnissen hat es keinen politischen, rassistischen oder antisemitischen Inhalt. Bei den mutmaßlichen und unleserlichen Buchstaben in oranger Farbe könnte es sich um ein sogenanntes Tag handeln, also die Signatur eines Sprayers, sagte ein Sprecher am Dienstag. Das Graffiti wurde am frühen Montagmorgen aufgesprüht. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung nach Täter und Hintergründen aufgenommen.