Mannheimer Innenstadt: Brand in einem Mehrfamilienhaus

In der Mannheimer Innenstadt ist es zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus gekommen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei sei am frühen Samstagmorgen ein Kinderwagen im Eingangsbereich des Hauses in Brand geraten. Die Feuerwehr konnte die Flammen schnell löschen. Das Gebäude blieb weiterhin bewohnbar, verletzt wurde niemand. Zur Höhe des Schadens konnten die Beamten zunächst keine Angaben machen. Die Polizei ermittelt nun zur Brandursache.