Mannheim verliert bei Schlusslicht Freiburg II

Fans halten ein Transparent mit der Aufschrift »Kämpfen Waldhof!« in die Höhe.

Der SV Waldhof Mannheim hat das Kellerduell in der 3. Fußball-Liga bei der U23 des SC Freiburg mit 0:1 (0:1) verloren. Das Tor des Tages für das Tabellenschlusslicht erzielte Maximilian Breunig in der 10. Minute. Es war der erste Heimsieg für die Breisgauer in dieser Saison.

In einem insgesamt schwachen Drittliga-Spiel hatte der Waldhof vor rund 1500 Zuschauern über nahezu 90 Minuten eigentlich alles im Griff, konnte aber auch beste Chance nicht verwerten. Zeitweise schnürte der Tabellen-17. die Gastgeber minutenlang am eigenen Strafraum ein und stand mit Ausnahme von Torhüter Lucien Hawryluk mit allen Spielern in der Hälfte der Freiburger.

Ab Mitte der zweiten Hälfte verflachte die Partie zusehends. Mannheim agierte immer ideenloser, sodass Freiburg nicht mehr wirklich in die Bredouille kam. Nach dem nunmehr vierten sieglosen Spiel in Serie beträgt der Rückstand zum rettenden Ufer für den Waldhof inzwischen vier Punkte. Am kommenden Samstag empfängt Mannheim den Tabellenführer Jahn Regensburg.

