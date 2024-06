Aktuell Land

Mannheim: Richter erlässt nach Angriff Unterbringungsbefehl

Der 25-jährige Tatverdächtige, der am Dienstagabend in Mannheim einen Gemeinderatskandidaten der AfD mit einem Messer verletzt haben soll, ist einem Ermittlungsrichter vorgeführt worden. Dieser habe einen Unterbringungsbefehl wegen versuchten Totschlags erlassen und die Unterbringung in einer Psychiatrie angeordnet, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch in Mannheim mit.