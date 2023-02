Mann erschießt seine Ex-Frau in einem Geschäft in Markdorf

Mitarbeiter der Kriminaltechnik der Polizei sichern Spuren in einem Geschäft in Markdorf in der Nähe des Bodensees. In dem Geschäft ist am Samstag eine Frau getötet worden. Ihr getrennt von ihr lebender Ehemann wurde als mutmaßlicher Täter festgenommen. Der 47-Jährige habe die drei Jahre jüngere Frau gegen Mittag betrunken in dem Laden aufgesucht und dort auf sie geschossen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit.

Foto: David Pichler/TNN/dpa