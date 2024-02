Aktuell Land

Mann zwischen Baum und Traktor eingeklemmt und gestorben

Ein Mann ist bei Waldarbeiten im Neckar-Odenwald-Kreis zwischen einem Traktor und einer Baumwurzel eingeklemmt worden und gestorben. Der 65-Jährige erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen, wie ein Polizeisprecher am Freitag sagte. Der Mann hatte am Donnerstag zusammen mit seinem Sohn Forstarbeiten in einem Waldstück bei Haßmersheim durchgeführt. Ein zuvor abgestellter Traktor sei an einem Hang ins Rutschen geraten, wodurch es zu dem tödlichen Unfall kam.