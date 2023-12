Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein wegen Insolvenzverschleppung verurteilter Mann ist zehn Jahre nach dem Urteil festgenommen worden. Bundespolizisten kontrollierten den 65-Jährigen am Donnerstag zufällig am Lindauer Inselbahnhof, als sie feststellten, dass gegen ihn ein Haftbefehl vorlag, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der Mann wurde 2013 zu einer Freiheitsstrafe von anderthalb Jahren verurteilt. Er wurde mittlerweile in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.