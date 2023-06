Aktuell Land

Mann wird von Stadtbahn gestreift und schwer verletzt

Ein Fußgänger ist in Stuttgart von einer Stadtbahn gestreift und dadurch schwer verletzt worden. Der 68-Jährige wollte am Mittwochnachmittag die Gleise überqueren, wie die Polizei mitteilte. Rettungskräfte hätten den Mann versorgt und ihn in ein Krankenhaus gebracht.