Mann wird bei Brand verletzt: Technischer Defekt möglich

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Langenburg (Kreis Schwäbisch Hall) ist ein Bewohner verletzt worden. Der Mann wurde in eine Klinik gebracht, zu seinem Zustand konnte ein Polizeisprecher am Dienstagmorgen zunächst keine Angaben machen.