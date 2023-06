Aktuell Land

Mann wird bei Baggerunfall schwer verletzt

Ein 62-Jähriger ist bei der Arbeit auf einer Baustelle in Metzingen (Landkreis Reutlingen) in den Gefahrenbereich eines Baggers gekommen und durch die Schaufel schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, klemmte die Schaufel des Baggers am Montag das Bein des Arbeiters ein. Er wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.