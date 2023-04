Aktuell Land

Mann will Spielgeldschein eintauschen

Ein Mann hat in einem Laden am Freiburger Hauptbahnhof versucht, einen Spielgeldschein gegen einen echten Schein einzutauschen. Nach Angaben der Bundespolizei vom Montag hatte der Mann am Samstagnachmittag in dem Geschäft zuvor 20 Ein-Euro-Münzen gegen einen 20-Euro-Schein umgetauscht.