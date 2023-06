Aktuell Land

Mann will mit scharfem Gegenstand auf 23-Jährigen einstechen

Ein Mann soll in Weingarten (Kreis Ravensburg) mit einem scharfen Gegenstand versucht haben, auf den Hals und Kopf eines 23-Jährigen einzustechen. Der 34-Jährige floh vom Tatort, nachdem zwei Zeugen die Polizei verständig hatten. Er konnte anschließend in der Nähe festgenommen werden, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilten. Er sitzt nun in Untersuchungshaft.