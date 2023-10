Aktuell Land

Mann will Kartendaten von Bankkunden ausspähen: U-Haft

Weil er einen Geldautomaten in Friedrichshafen manipuliert haben soll, ist ein Mann in Untersuchungshaft gekommen. Der Verdächtige soll versucht haben, die Kartendaten von Bankkunden auszuspähen und Dubletten von ihren Karten herzustellen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilten. Ermittler nahmen den 37-Jährigen Ende September vorläufig fest, als er Gerätschaften überprüfte, die er an dem Geldautomaten angebracht haben soll. Ein Kriminalbeamter hatte die Manipulation zuvor entdeckt.