Feuerwehrleute stehen an einem Einsatzort.

Ein Mann ist in einem Waldstück bei Karlsruhe zwischen seinem Auto und einem Baum eingeklemmt und leicht verletzt worden. Er habe versucht, seinen vermutlich festgefahrenen Wagen frei zu bekommen, sagte ein Polizeisprecher. Wie genau sich der Unfall am Dienstag ereignete, war zunächst unklar. Zuvor hatte es in Karlsruhe geschneit und geregnet. Ein Abschleppwagen musste das Auto bergen.