Mann wegen versuchter schwerer Brandstiftung in U-Haft

Weil er versucht haben soll, ein Einfamilienhaus in Aulendorf (Kreis Ravensburg) anzuzünden, sitzt ein Mann nun in Untersuchungshaft. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mitteilten, nahm die Polizei den Mann am Freitag fest. Das Amtsgericht Ravensburg erließ am selben Tag Haftbefehl gegen den 51-Jährigen wegen des dringenden Verdachts der versuchten schweren Brandstiftung.