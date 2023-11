Aktuell Land

Mann wegen Sexualdelikten, Angriffen und Bedrohung in U-Haft

Wegen mehrerer Sexualdelikte, Bedrohung und körperlicher Angriffe ist ein Mann in Friedrichshafen in Untersuchungshaft gekommen. Erst habe der 29-Jährige in Friedrichshafen (Bodenseekreis) Frauen auf offener Straße begrapscht, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Freitag sagte. Daraufhin sei er festgenommen und beim Amtsgericht zu einer mehrtägigen Gewahrsamnahme in einer Justizvollzugsanstalt verdonnert worden. Im Amtsgericht habe er zudem eine Dolmetscherin beleidigt und bedroht.