Aktuell Land

Mann würgt 67-Jährigen fast zu Tode

Ein 42-jähriger Mann soll den Vater seiner Lebensgefährtin in Göppingen fast zu Tode gewürgt haben. Er sitzt nun in Untersuchungshaft. Ihm wird versuchter Totschlag vorgeworfen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit.