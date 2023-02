Aktuell Land

Mann vor Tiroler Lokal bewusstlos geschlagen

Bei einer gewalttätigen Auseinandersetzung vor einem Lokal in Ischgl in Tirol ist nach Polizeiangaben ein Mann bewusstlos geschlagen worden. Der 42-Jährige sei nach einem Fausthieb ins Gesicht bewusstlos zu Boden gegangen und dabei mit dem Kopf auf dem Asphalt aufgeschlagen, berichtete die österreichische Polizei am Samstag. Das Opfer sowie zwei Begleiter (39 und 36), die unverletzt blieben, kommen aus Bad Herrenalb in Baden-Württemberg.