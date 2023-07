Aktuell Land

Mann verursacht Polizei-Unfall und flieht: Beamte verletzt

Ein Mann in einer psychischen Ausnahmesituation hat bei Winnenden (Rems-Murr-Kreis) für den Unfall eines Polizeiwagens gesorgt. Wie die Polizei Aalen am Samstag mitteilte, erlitten zwei Beamte leichte Verletzungen. Den Angaben zufolge wollten die Polizisten den 29-Jährigen am späten Freitagabend in ein Zentrum für Psychiatrie bringen. Der Mann habe plötzlich im Streifenwagen die beiden Beamten angegriffen. Dabei wurde der Fahrer so beeinträchtigt, dass der Wagen von der Straße abkam und gegen ein Werbeplakat und einen Zaun prallte. Der 29-Jährige flüchtete zu Fuß.