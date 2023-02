Aktuell Land

Mann versucht seine Ex mit Messer zu töten

Ein 36-Jähriger ist wegen versuchten Mordes an seiner ehemaligen Lebensgefährtin festgenommen worden. Der Mann habe die 34-Jährige am Donnerstag in einer Straße in Ludwigsburg abgepasst und mit einem Messer auf sie eingestochen, teilte die Polizei mit.