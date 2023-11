Aktuell Land

Mann versucht Brand zu löschen und wird schwer verletzt

Der Bewohner eines ehemaligen Bauernhauses in Lenningen (Kreis Esslingen) hat am Donnerstag versucht, einen Brand in seiner Wohnung zu löschen und ist dabei schwer verletzt worden. Das Feuer sei nach ersten Erkenntnissen im Bereich eines Holzofens ausgebrochen, sagte ein Polizeisprecher. Der Mann konnte das Haus rechtzeitig verlassen und kam ins Krankenhaus.