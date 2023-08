Aktuell Land

Mann verletzt Tankstellenmitarbeiter: Flucht vor Polizei

Ein Mann ist nach einer Körperverletzung in einer Tankstelle in Karlsdorf-Neuthard (Kreis Karlsruhe) über die Autobahn vor der Polizei geflüchtet. Ein 33 Jahre alter Tankstellenmitarbeiter habe den Mann in der Nacht zum Sonntag mit einem Tankbetrug in Verbindung gebracht und versucht aufzuhalten, teilte die Polizei am Montag mit. Daraufhin nahm der Täter den 33-Jährigen in den Schwitzkasten und brachte ihn zu Boden. Anschließend flüchtete er mit seinem Wagen über die A5 in Richtung Karlsruhe.