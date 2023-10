Aktuell Land

Mann verletzt sich bei Arbeitsunfall mit einer Eisenstange

Ein Arbeiter ist in Geislingen an der Steige (Kreis Göppingen) von einer Eisenstange am Hals getroffen worden. Er wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der Mann war bei einer Fußgängerunterführung mit Bauarbeiten beschäftigt gewesen. Mit der Eisenstange wollte er ein Betontreppenelement lösen. Dabei rutschte er ab und es kam zu dem Unglück. Wie schwer sich der 53-Jährige bei dem Vorfall am Mittwoch verletzte, konnte ein Sprecher der Polizei nicht sagen.