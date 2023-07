Aktuell Land

Mann verletzt sich bei Arbeitsunfall: Finger abgetrennt

Bei einem Arbeitsunfall in Pfullendorf (Landkreis Sigmaringen) hat sich ein Mann an einer Sägemaschine mehrere Finger abgetrennt. Ein Hubschrauber brachte den 50-Jährigen am Dienstagvormittag in eine Klinik, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die Polizei ermittelt jetzt zum Unfallhergang.