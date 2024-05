Mann verletzt Bekannten potenziell lebensgefährlich

Bitte aktivieren Sie Javascript

Der 20-Jährige und sein 28-jähriger Bekannter hätten sich erst wegen mutmaßlicher Geldschulden gestritten. Es sei zu Handgreiflichkeiten gekommen und der Tatverdächtige habe dem anderen dann mutmaßlich mit einem Messer Schnittverletzungen am Kopf zugefügt. Die Ermittlungen zur Tatwaffe dauern noch an.

Der 20-Jährige habe erst von seinem Opfer abgelassen, als ein Zeuge zu Hilfe gekommen sei. Der Verletzte wurde nach dem Vorfall am Mittwochmorgen ins Krankenhaus gebracht. Es bestehe derzeit keine Lebensgefahr.

Nach einer kurzen Fahndung konnte der Tatverdächtige noch in der Nähe von der Polizei festgenommen werden. Er habe sich äußerst aggressiv verhalten und sei psychisch auffällig gewesen. Wegen letzterem sei er zunächst in einer Fachklinik untergebracht worden. Ein Richter ordnete am Donnerstag Untersuchungshaft an. Der bereits vorbestrafte Marokkaner wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

PM Pol und Sta