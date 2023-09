Aktuell Land

Mann verletzt 16-Jährigen mit Flaschenhals schwer: U-Haft

Mit dem Hals einer abgebrochenen Glasflasche soll ein Mann in Ulm einen Jugendlichen angegriffen haben. Das 16 Jahre alte Opfer erlitt schwere Schnittverletzungen im Gesicht und am Hals, wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Freitag mitteilten. Rettungskräfte brachten den Verletzten nach dem Angriff am Mittwochnachmittag in ein Krankenhaus. Seine Verletzungen waren demnach nicht lebensgefährlich.