Aktuell Land

Mann verletzt 14-Jährigen auf Halloween-Party mit Messer

Auf einer Halloween-Party in Singen (Landkreis Konstanz) hat ein Mann einen 14-Jährigen mit einem Messer schwer im Gesicht verletzt. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wurde der mutmaßliche Täter kurze Zeit später auf einem nahe gelegenen Parkplatz festgenommen. Die Polizei ermittelt gegen ihn wegen gefährlicher Körperverletzung. Das Motiv für die Tat war zunächst unklar. Rettungskräfte brachten den schwer verletzten Jugendlichen in eine Klinik. Vor dem Angriff soll es einen Streit unter den Gästen gegeben haben. Zeugen wurden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.