Aktuell Land

Mann tot in Wohnung: 34-Jähriger festgenommen

Der in einer Heidenheimer Wohnung tot aufgefundene Mann ist mutmaßlich Opfer eines Verbrechens geworden. Ein 34-jähriger Mann sei dringend verdächtig, für den Tod des 50-Jährigen verantwortlich zu sein. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft Ellwangen am Dienstag mit. Der 34-Jährige soll am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt werden. Die Ermittlungen dauern weiter an.