Mann stirbt nach Unfall in Krankenhaus

Ein Mann ist nach einem schweren Unfall in Dietenheim (Alb-Donau-Kreis) im Krankenhaus gestorben. Der 81-Jährige verstarb am Donnerstag an den Folgen seiner lebensgefährlichen Verletzungen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Mittwoch vergangener Woche verunglückte der Mann auf einer Kreisstraße. Er kam in einer Linkskurve ins Schleudern, prallte gegen eine Böschung. Das Auto überschlug sich mehrfach. Die Feuerwehr hatte den eingeklemmten Mann aus dem Auto befreien müssen.