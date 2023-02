Aktuell Land

Mann stirbt nach Streit mit Nachbarn an Stichverletzungen

Drei Tage nach einem Streit mit einem anderen Hausbewohner in Herrischried (Kreis Waldshut) ist ein Mann seinen Stichverletzungen erlegen. Der 35-Jährige sei am Montag in einer Klinik gestorben, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der Mann war am Freitag in einem Mehrfamilienhaus mit einem 41-Jährigen in Streit geraten. Beide bewohnten darin verschiedene Wohnungen. Der Kontrahent erlitt ebenfalls Stichverletzungen und wurde ambulant versorgt. Die Polizei beschlagnahmte zwei Messer. Die Ursache des Streits war zunächst unklar.