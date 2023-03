Aktuell Land

Mann stirbt nach schwerem Unfall im Krankenhaus

Nach einem Unfall auf der Autobahn 5 bei Walldorf (Rhein-Neckar-Kreis) ist ein Mann im Krankenhaus gestorben. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Der 54-Jährige war am Mittwochfrüh aus bislang unbekannten Gründen auf Höhe eines Rastplatzes mit seinem Wagen gegen die Leitplanke geprallt. Durch den heftigen Aufprall wurde ein Rad abgerissen, das Fahrzeug überschlug sich und blieb auf dem Standstreifen stehen. Der Fahrer konnte sich noch selbst aus dem Auto retten und wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.