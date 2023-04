Aktuell Land

Mann stirbt nach Kollision mit Sattelschlepper

Ein bei einem Unfall mit einem Sattelschlepper nahe Wangen im Allgäu (Landkreis Ravensburg) lebensbedrohlich verletzter Mann ist seinen Verletzungen erlegen. Der 48-Jährige sei am Samstagvormittag im Krankenhaus gestorben, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der Mann war am vergangenen Donnerstag vom ausscherenden Auflieger des Sattelzugs erfasst worden. Die Unfallermittlungen dauern an.