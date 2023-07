Bitte aktivieren Sie Javascript

Die Ehefrau, die auch in dem See schwamm, hatte am Freitagabend laut Polizei bemerkt, dass ihr Mann untergegangen war und nicht wieder auftauchte. Rettungskräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst, DLRG und Polizei suchten nach dem 84-Jährigen. Im Einsatz war auch ein Rettungshubschrauber und später ein Polizeihubschrauber. Als die Dunkelheit einbrach, sei die Suche unterbrochen worden. Sie wurde am Samstagmorgen wieder aufgenommen.

