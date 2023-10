Aktuell Land

Mann stirbt bei Bergunfall an der Alpspitze

An der Alpspitze im Wettersteingebirge ist ein 24 Jahre alter Bergsteiger tödlich verunglückt. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, fanden zwei Wanderer den leblosen Mann am Freitagnachmittag unterhalb des Nordwandsteiges im Geröllfeld liegen. Das Unglück ereignete sich den Angaben zufolge am Donnerstag oder Freitag. Die Einsatzkräfte konnten nur noch den Tod des Mannes feststellen. Der 24-Jährige kam nach den Angaben aus dem Landkreis Altötting. Die Unfallursache war zunächst unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.