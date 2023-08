Aktuell Land

Mann stiehlt Geld aus Spendenbecher obdachloser Männer

Ein Mann hat in Stuttgart Geld aus einem Spendenbecher zweier obdachloser Männer gestohlen und einen der beiden geschlagen. Die 26 und 35 Jahre alten Männer saßen am Freitagabend vor einem Lebensmittelgeschäft, als ein 44 Jahre alter Mann das Münzgeld aus einer vor ihnen stehenden Spendenbox nahm, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Als der 35-Jährige das Geld zurückforderte, schlug der Dieb dem Mann mehrmals ins Gesicht. Anschließend flüchtete er, wurde aber wenig später von der Polizei gestellt.