Mann steckt mutmaßlich sein eigenes Auto in Brand - Haft

Weil er sein Auto in Isny (Kreis Ravensburg) angezündet haben soll, ist ein Mann in Untersuchungshaft gekommen. Der 33-Jährige steht im Verdacht der schweren Brandstiftung, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten.

Der Mann soll am Sonntag seinen vor einem Mehrfamilienhaus geparkten Wagen in Brand gesteckt haben. Zeugen hatten den Verdächtigen am Auto gesehen, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Wagen brannte aus, auf zwei Fahrzeuge daneben griffen die Flammen über, zudem zersprangen wegen der Hitze Fensterscheiben am Wohnhaus. Die Feuerwehr verhinderte ein Übergreifen der Flammen auf das Gebäude.

Der Verdächtige wurde am Brandort festgenommen. Womit und warum er sein Auto mutmaßlich angezündet hat, war zunächst unklar. Eine Zeugin hatte die Polizei gerufen.