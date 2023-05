Aktuell Land

Mann stürzt sieben Meter in die Tiefe: Schwere Verletzungen

Ein 28-Jähriger ist in Gammertingen (Kreis Sigmaringen) aus einem Fenster sieben Meter in die Tiefe gestürzt. Der Mann zog sich schwere Verletzungen an der Wirbelsäule und am Fuß zu, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.