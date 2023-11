Aktuell Land

Mann stürzt in Schwäbischer Alb in die Tiefe und überlebt

Ein Mann ist in der Schwäbischen Alb bei Bad Urach (Kreis Reutlingen) 15 Meter in die Tiefe gestürzt - und hat überlebt. Der 22-Jährige war am Samstagabend mit mehreren Freunden auf dem Hanner Fels, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Dabei sei er am Samstagabend von der Gruppe weggegangen und vermutlich aus Unachtsamkeit in die Tiefe gefallen. Seine Begleiter hörten seine Hilferufe. Noch bevor die Einsatzkräfte ankamen, bargen sie ihn. Der schwer verletzte 22-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht.