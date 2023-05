Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Zeuge hatte beobachtet, wie sich der Mann am Ufer aufhielt, als sich das Unglück ereignete. Der Mann war ohne Fremdeinwirkung in den Fluss hineingefallen. Er wurde nach dem Unglück am Donnerstag in eine Klinik gebracht. Ob es sich um einen medizinischen Notfall handelte, war noch unklar.

PM Polizei