Mann soll zwei Mitbewohner vor Brand erstochen haben

Bitte aktivieren Sie Javascript

STUTTGART. Nach Polizeiangaben von Freitag soll der Italiener seine beiden Mitbewohner nach einem Streit tödlich verletzt haben. Außerdem stehe er in Verdacht, die Wohnung in Brand gesteckt zu haben, bevor er das Haus mit zwei Messern bewaffnet verließ. Da er den Eingang zum Gebäude versperrte, hatte die Feuerwehr die Flammen am Dienstag nicht sofort löschen können. Nach dem Warnschuss eines Polizisten hatte der Mann sich festnehmen lassen. Gegen ihn wurde Haftbefehl erlassen.

In den Trümmern der Wohnung entdeckte die Feuerwehr schließlich die Schwerstverletzten, eine 54 Jahre alte Frau und einen 32-jährigen Mann. Beide erlagen später ihren Stichwunden. Die Opfer und der mutmaßliche Täter wohnten in derselben Wohnung, sie sind nicht miteinander verwandt. (dpa)