Aktuell Land

Mann soll Vereinsheim angezündet haben

Ein Mann ist am Donnerstag festgenommen worden, weil er ein Vereinsheim in Stuttgart angezündet haben soll. Eine Bewohnerin hatte in der Nacht auf den Donnerstag Rauchgeruch wahrgenommen und den Notruf gewählt, wie eine Polizeisprecherin sagte. Die Bewohnerin und ein weiterer Bewohner retteten sich auf die Straße.