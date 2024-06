Aktuell Land

Mann soll Schülerinnen mit Waffe bedroht haben

Ein Mann soll in der Nähe einer Schule in Kehl (Ortenaukreis) zwei Schülerinnen mit einer Waffe bedroht und ihnen ein Handy und Bargeld weggenommen haben. Der 23-Jährige wurde wegen des Verdachts der schweren räuberischen Erpressung in Untersuchungshaft gebracht, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Er war von den Beamten nach der mutmaßlichen Tat am Mittwoch festgenommen worden.